『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』にソノニ役で出演し、話題となった宮崎あみさ。今回久々にグラビアでの登場となったが、最近はどのように過ごしていたのか。

「今年の3月に前の事務所を退所して、それからは少しゆったりとした時間を過ごしていました。4月にはベトナムと韓国へ旅行したりしていたんですけど、この期間にファンミーティングを開催させていただいたりもして、初めて一人で企画からグッズ、MC中に流れるBGMまで考えました。ひとつのイベントを開催するのってこんなに大変なんだと知ることができました」

リフレッシュ期間にも、仕事のことが頭から離れないという彼女。

「予定がないと病んじゃうタイプで（笑）。戦隊モノに出た後も、あんまりお仕事がない日が続いたタイミングがあり、それで働かなくちゃと思って、当時は、企業の受付をやったりチョコレート屋さんでバイトしたりしていました」

新しい事務所への所属が決まったが、今後の目標は？

「映画祭のレッドカーペットを歩くことが、今の一番の目標です。2、3年以内に実現させたいと思っているので、来年中に作品に出演できるように頑張ります」

みやざきあみさ

22歳 2002年10月28日生まれ 東京都出身 T151・B78W54H82 2022年、特撮ドラマ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』に敵組織の幹部・ソノニ役で出演し話題に。そのほか最新情報は、公式X（@miyazaki_amisa）、公式Instagram（@miyazaki_aa）にて

