「私にはセクシーさが足りないと思っていたので、グラビアには向かないと諦めていたんです」

“レースクイーン・オブ・ザ・イヤー24-25” のさかいゆりやが満を持してグラビアに初挑戦した。自身の葛藤もありつつ、背中を押してくれたのは、レースクイーン仲間によるSNSの投稿だったという。

「レースクイーンの友達や先輩がInstagramのストーリーにグラビアをアップしていて。不意打ちの笑顔がかわいかったり、ボディラインが女性らしくて、ただセクシーなだけという私のなかのグラビアのイメージがガラッと変わった瞬間でした。この年齢までコツコツ磨いた女性らしさが出せるなら挑戦してみたいと考え始めていたんです」

撮影当日は大雨だったが、彼女が水着に着替えた瞬間、あたり一面晴れ渡り、天も味方した。

「最初はガチガチでしたが、緊張も徐々にやわらぎました。じつは、私の顔がクール系なのでSNSを見たドMな方がよく会いに来てくれるんです（笑）。ただ、実際にはふわっとしているので、安心してほしいです！」

さかいゆりや

26歳 1998年11月2日生まれ 静岡県出身 T168・B87W59H87 2021年、レースクイーンとして活動開始。今年度は「ZENTsweeties2025」「OHLINS LADY」のメンバーとして活躍。2025年「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー24-25」に輝く。レースクイーン以外にもラウンドガールや、3代目シントトロイデンガールズとしても活躍。そのほか最新情報は、公式X（@s2l02ls2）にて

写真・唐木貴央

スタイリスト・上野 珠

ヘアメイク・高野雄一