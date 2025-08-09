変わらぬ童顔の一方で、大人の表現力をグンと増した小池里奈が登場。

「10代のころは “元気” って感じのグラビアが多く、20歳ごろからは “大人っぽさ”を求められるようになった気がします。当時はあえて表情を大人っぽくしていましたが、今は気張らずに表現できるようになりました。

精神的に大人になったなと感じるのは、いろいろなことを受け入れられるようになったことですかね。以前は自分にも他人にも『こうあるべき』と思っていました。でも、今は『できないこともあるよね』とか『こういう人もいるよね』と思えるように」

今年でデビュー21周年。役者やタレントとしても、第一線で活躍してきた。

「デビュー当時から応援してくださっているファンの方はなんでも肯定的で。『いろいろな姿が見られて嬉しいよ』と、何をしても褒めてくれます（笑）。最近では公式InstagramやYouTubeなどのSNSを通じて、私のことを知ってくださる若い方もいらっしゃって。幅広い層の方が支えてくれているんだと実感でき、身が引き締まる思いです！」

こいけりな

31歳 1993年9月3日生まれ 栃木県出身 T156 2004年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演し、芸能界デビュー。その後は役者、タレント、グラビアアイドルなど多岐にわたって活躍し、幅広い世代から支持を得た。2017年には一時活動を休止するが、復帰。2024年にはデビュー20周年を迎えた。現在、めちゃコミックショートドラマ『ケジメつけさせてもらいます。元ヤン弁護士 東矢斎』に、安達芽理役で出演中。また、11月1〜9日に、東京・新宿の紀伊國屋ホールで上演する舞台『熱海殺人事件』に出演する。そのほか最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）、公式Instagram（@koike_rina_93）にて

写真・前 康輔

スタイリスト・伊井田礼子

ヘアメイク・萩村千紗子