そのエンジェルフェイスと白磁のような輝きを放つ「女神ボディ」を大胆に披露し、話題を呼んでいる江籠裕奈の3rd写真集『I DO Love』。自身でも「グラビアの被写体として、すごくいい状態だった」と胸を張る一冊がいよいよ8月20日より発売となる。

「天気もよくて、気温も暑すぎず、食事も美味しくて、現地の方も優しくて……。昔からロケ運がいいんですが、今回もそれを感じました（笑）」

撮影地のタイ・パタヤは連日の快晴。抜群のコンディションのもと、持ち味である神秘的な魅力に加え、 “笑顔” も満載の一冊となった。

「じつはもともと、笑うことがあまり得意ではなくて、撮影でも『笑って』と言われると身構えてしまうんです。でも、今回のロケではすごく楽しい雰囲気を作っていただいて、心から笑っている私がたくさん詰まっています」

11歳から在籍したSKE48卒業後もソロアイドルとして活動。まさに「天性のアイドル」という言葉がぴったりの江籠の全力を、ぜひ写真集で見つけてほしい。

えごゆうな

25歳 2000年3月29日生まれ 愛知県出身 T162 2011年10月、SKE48第5期生オーディションに合格。2023年末でグループを卒業し、名古屋を拠点に、ソロアイドルとして活動している。4thシングル『あつすぎる きみとサマー』が8月6日（水）配信リリース予定。そのほか最新情報は、公式X（@egoyuna_329）、Instagram（@egochan_329）にて

※江籠裕奈3rd写真集『I DO Love』は光文社より8月20日に発売!!

※写真集予約会＆発売記念お渡し会が開催！

【写真集予約会】

8月10日（日）13:00〜／HMV&BOOKS SHIBUYA

【発売記念お渡し会】

8月23日（土）14:00〜・16:00〜／HMV&BOOKS SHIBUYA

8月24日（日）11:00〜・14:00〜／星野書店 近鉄パッセ店

※開始時間は変更になる場合があります。

※3rd写真集『I DO Love』の発売を記念して、発売記念イベントが東京・名古屋2会場で開催決定。写真集の発売を待ちきれない方のため、特別に今回は「写真集予約会」も実施します。それぞれの特典詳細、参加方法は写真集公式X（@egoyuna_3rd）、各書店HPをご確認ください。

写真・カノウリョウマ

スタイリスト・筒井葉子（PEACE MONKEY）

ヘアメイク・花井麻実