◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）

首位攻防戦の初戦を託された有原は最初から気合が入っていた。その分、6回ぐらいからややへばりが出て抜け球も見え始めた。最大のピンチだった7回は万波に四球を与え、田宮には粘られた末に右前に運ばれて無死一、二塁。球数も100球が目前だった。

この最大のピンチで、有原は信じる球を投げきった。水野にカウント1―1からチェンジアップを4球続けて二ゴロ併殺。外角低めに投げきり、狙い通りにひっかけさせた。ここから集中力をさらに高め、五十幡もチェンジアップの連投で三振。持ち味とする粘りの投球の真骨頂だった。

甲斐が移籍した今季は3戦目から海野とバッテリーを組んでおり、配球面ではチェンジアップが明らかに増えている。対戦相手にもデータは入っているはずだが、勝負どころで投げきれるのはさすがだ。これで自身8連勝。海野との息が合ってきた証しだろう。

打線は加藤貴の失投を逃さなかった。2回の山川の同点ソロは外角高めに浮いたチェンジアップ。低めに丁寧に集めてくる変化球に手を出すと攻略が難しくなるが、たまに抜ける球もある。目線を高めにして「高めのゾーンを打とう」というのがはまった印象だ。

4回のダウンズは3球目のチェンジアップを捉えた。直前の2球は内角直球を見逃したが、完全に立ち遅れており、直球を待っているタイミングの取り方ではなかった。そこにおあつらえ向きの変化球が来ての一発。相手バッテリーは悔いが残ったのではないか。

直接対決の1勝はただの1勝ではない。数字的に1ゲーム差がつく以上に、チームに勢いが出る。今季のようなマッチレースではなおさらだ。新庄監督の思い切った継投にも、絶対に諦めないというメッセージが見えた。10日はモイネロと伊藤の投げ合い。どんな試合になるか楽しみだ。（西日本スポーツ評論家）