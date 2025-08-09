µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬±¦ÂÇ¼Ô½é¤Î18Ç¯Ï¢Â³2·åÆóÎÝÂÇÃ£À®¡ª¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼Ä¶¤¨¡¢»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤Î²÷µó
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½DeNA¡Ê2025Ç¯8·î9Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Çº£µ¨10ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢24ÆóÎÝÂÇ¤·¤¿¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î2008Ç¯¤«¤é18Ç¯Ï¢Â³2·åÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡18Ç¯Ï¢Â³2·åÆóÎÝÂÇ¤Ï²¦Äç¼£¡Ê21Ç¯Ï¢Â³¡Ë¡¢Ä¥ËÜ·®¡Ê20Ç¯Ï¢Â³¡Ë¡¢Ê¡ËÜË¡Ê19Ç¯Ï¢Â³¡Ë¡¢¶âËÜÃÎ·û¡Ê19Ç¯Ï¢Â³¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇNPBÎòÂå5°Ì¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤Î17Ç¯Ï¢Â³¡Ê1958Ç¯¡Á1974Ç¯¡Ë¤òÈ´¤¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢Àô¸ý¤¬Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥±¥¤¤«¤é±¦±Û¤¨5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ2¡½2¤ÎÆ±ÅÀ¡£¤Ê¤ª¤â°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÁýÅÄÎ¦¤ÎÂåÂÇ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢½éµå¤ËÆóÁö¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬»°Åð¤ò·è¤á¤Æ°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢151¥¥í¤ÎÆâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤òº¸ÍãÀþ¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á±Û¤·¤Î1ÅÀ¤ËºäËÜ¤ÏÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇËþÌÌ¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ç¥±¥¤¤ò¹ßÈÄ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¤³¤ì¤¬¼«¿È¤Î»ý¤Ä¸½ÌòºÇÂ¿¤ÈNPBÃ±ÆÈ2°ÌµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÄÌ»»469ÆóÎÝÂÇÌÜ¡£ÄÌ»»487ÆóÎÝÂÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©Ï²ÏÂµÁ¡ÊÃæÆü¡Ë¤ÎNPBºÇÂ¿µÏ¿¤Ë¡Ö¤¢¤È18¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºäËÜ¤Ï¤³¤ÎÆóÎÝÂÇ¤¬¼«¿È¤Î»ý¤Ä¸½ÌòºÇÂ¿¤ÈNPBÃ±ÆÈ11°ÌµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÄÌ»»2443°ÂÂÇÌÜ¡£ÄÌ»»2452°ÂÂÇ¤·¤¿ÅÚ°æÀµÇî¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ÎNPBÎòÂå10°ÌµÏ¿¤Ë¡Ö¤¢¤È9¡×¡¢ÄÌ»»2471°ÂÂÇ¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¡Êµð¿Í¡Ë¤ÎÆ±9°ÌµÏ¿¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È28¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºäËÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»°ÎÝ¤Î¼éÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§ºäËÜ¡¡²¿¤È¤«¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò´Ô¤½¤¦¤ÈÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÚÏ¢Â³2·åÆóÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡²¦¡¡Äç¼£¡Êµð¿Í¡Ë¡¡21Ç¯Ï¢Â³¡Ê1960Ç¯¡Á1980Ç¯¡Ë
2°Ì¡¡Ä¥ËÜ¡¡·®¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡20Ç¯Ï¢Â³¡Ê1959Ç¯¡Á1978Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡Ê¡ËÜ¡¡Ë¡ÊºåµÞ¡Ë¡¡19Ç¯Ï¢Â³¡Ê1970Ç¯¡Á1988Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡¶âËÜÃÎ·û¡Êºå¿À¡Ë¡¡19Ç¯Ï¢Â³¡Ê1994Ç¯¡Á2012Ç¯¡Ë
5°Ì¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë¡¡18Ç¯Ï¢Â³¡Ê2008Ç¯¡Á2025Ç¯¡Ë
¢¨½êÂ°¤ÏºÇ½ª¡¢¸½Ìò¤ÏºäËÜ¤Î¤ß
¡¡¡ÚNPBÄÌ»»ÆóÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡Î©Ï²ÏÂµÁ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡487
2°Ì¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë¡¡469
3°Ì¡¡Ê¡ËÜ¡¡Ë¡ÊºåµÞ¡Ë¡¡449
¢¨½êÂ°¤ÏºÇ½ª¡¢¸½Ìò¤ÏºäËÜ¤Î¤ß