¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ã¡Û¹âÆ´»Íµ¨¡¡£Çµ½é¾¡Íø¤âÍ½ÁªÇÔÂà¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É½àÍ¥¤Ë¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹âÆ´»Íµ¨¡Ê£²£µ¡áÂçºå¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£³£¹²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Î£´ÆüÌÜ£³£Ò¤Ç£Çµ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¹¤Î¹¥£Ó¤ò·è¤á¤ë¤È¥¸¥«¤Þ¤¯¤ê¤Ç£±Ãå¡££Çµ½é½Ð¾ì¡¢£¶ÁöÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½àÍ¥¤Ë¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ´î¤Ó¤âÈ¾Ê¬¡£¤¿¤À¡¢¿å¿Àº×¤Ç¹ë²÷¤Ë¿åÌÌ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡Ö¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç½àÍ¥¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢£¹·î¤ËµÜÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£