◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）

横浜ＦＭが敵地で東京Ｖと対戦し、０―１で敗れた。

前半は東京Ｖのペースで試合が進む。ビルドアップで前進していき、厚みの持った攻撃で何度もチャンスメーク。連続のショートＣＫからゴール前に迫り、守備でも切り替え速く相手ボールを奪いにいくなど横浜ＦＭを上回る。それでもゴールは奪えず、前半は０―０で折り返した。

後半立ち上がりにチャンスを作ったのは横浜ＦＭ。天野が左足でシュートを狙うも東京ＶのＧＫマテウスが好セーブ。この直後の右ＣＫからＤＦキニョーネスが頭でシュートを放つも惜しくも枠から外れた。さらに右からのクロスを後半開始から出場したＭＦ渡辺が右足で合わせてゴールに迫るもサイドネットだった。

しかし、その後ペースを取り戻したのは東京Ｖだった。すると後半１７分にセットプレーの流れからＭＦ斎藤の右からのクロスをＤＦ谷口が頭で合わせて待望の先制点を奪った。

その後もなかなか横浜ＦＭはチャンスを作ることが出来ず、０―１で敗戦。勝てば４月９日の川崎戦（３△３）以来の降格圏脱出だったが浮上することは出来なかった。