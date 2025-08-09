◆明治安田Ｊ２リーグ▽第２５節 大宮―千葉（９日・ＮＡＣＫ５スタジアム）

Ｊ２で４位の大宮は、自動昇格圏内の２位・千葉をホームに迎え、注目の上位対決で勝利を目指す。

＊ ＊ ＊

試合開始に先立ち、大宮の新クラブマスコット「ブルル」がお披露目となった。

オーストリア生まれ、さいたま育ち、座右の銘は「げんじょういじはすいたい」…など、すでに詳細情報は公開となっていたが、名前が決まっていなかった。ファンクラブ会員、シーズンチケット及びハーフシーズンチケット会員の投票により「ブルル」に決まったことがこの日、発表された。

ピッチに姿を現した「ブルル」に会場は温かい拍手。スパイクを履いて登場した「ブルル」は、リフティングで華麗な足技を披露し、スタジアムを沸かせた。

◆ブルル（ＢＵＬＵＬＵ） オーストリア生まれ、さいたま育ち。本日８月９日が誕生日。性格は「エネルギーにあふれ、つねに前向き、負けず嫌い、そして心優しい男の子」。将来の夢は「ＲＢ大宮アルディージャの選手になること、ＲＢ大宮アルディージャを愛するみんなと世界へ羽ばたくこと」。背番号は「２８３」