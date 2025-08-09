３人組ボーカルグループ・ベリーグッドマンが９日、神戸市内で単独ライブ「超好感祭 ２０２５〜ベイサイドパーティー編〜」を行い、来年２月１１日にメジャーデビュー１０周年記念ライブ（兵庫・ジーライオンアリーナ神戸、１万人動員予定）を開催することをサプライズ発表した。

同会場は４月に開業したプロバスケットボール・神戸ストークスの本拠地で、関西最大級のアリーナ。３人は応援アンバサダーに就任し、チームの応援ソング「コウノトリ」を制作したことも発表された。同曲は９月２３日のプレゲームイベントで初歌唱される予定。

リーダーのＲｏｖｅｒは「メンバーと何度も話し合い、ベリーグッドマンらしく楽しみながら楽曲制作を進める中で一番大切にしたかったメッセージが見つかりました。『縁することができた人たち全員で共に戦おう』、地域の皆さん、クラブの皆さん、所属選手や熱い応援を送っているブースターの皆さん。全ての人たちが一つになれる歌を作りたい。もっと熱くなれる瞬間をお届けしたい。その向こう側にまだ出会っていないけど、毎日振り絞って戦う誰かがいる。その全員が勝ち誇っていけるような音楽を奏でたい。そんな思いで『コウノトリ』は完成しました」と説明。「今日も誰かの力になれる―この希望と誇りを胸に２０２６年２月１１日は、全身全霊のライブを皆様にお届けいたします」と誓った。