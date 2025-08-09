◆第２９回北海道スプリントカップ・Ｊｐｎ３（８月１４日、門別競馬場・ダート１２００メートル）

出走馬８頭の枠順が８月９日、決まった。前走の兵庫チャンピオンシップ（園田）まで４連勝中のマテンロウコマンド（牡３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）は２番枠。３走前にオープンのバイオレットＳを制したヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）は７番枠に決まった。

地元の馬では前走の星雲賞など重賞２勝を挙げるミラクルヴォイス（牡３歳、北海道・佐久間雅貴厩舎、父ゴールドドリーム）は３番枠になった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手の順）。

（１）エコロアゼル （ＪＲＡ）牡３ 団野 大成 ５６

（２）マテンロウコマンド（ＪＲＡ）牡３ 松山 弘平 ５７

（３）ミラクルヴォイス （北海道）牡３ 松井 伸也 ５６

（４）ワンダーウーマン （北海道）牝３ 落合 玄太 ５４

（５）ベラジオゼロ （北海道）牡３ 岩橋 勇二 ５６

（６）ヴィルミーキスミー（北海道）牝３ 金山 昇馬 ５４

（７）ヤマニンチェルキ （ＪＲＡ）牡３ 石川 倭 ５６

（８）パレスゴールド （北海道）牡３ 桑村 真明 ５６

※ＪＲＡの馬は全て栗東所属。