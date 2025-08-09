◇明治安田J1リーグ第25節 横浜FC1―2浦和（2025年8月9日 ニッパツ三ツ沢球技場）

明治安田J1リーグは3試合が行われ、浦和がアウェーで横浜FCに2―1で勝利した。今夏に加入したFW小森飛絢（25）が6日の天皇杯4回戦J2山形戦に続く公式戦2試合連続ゴールとなる2得点の活躍。昨季J2得点王がJ1でも量産態勢に入った。

0―0の前半8分に左サイドを突破したMF金子のクロスで生まれたゴール前の混戦から左足でネットを揺して先制弾。1点リードの後半8分には金子のミドルシュートのこぼれ球を右足で押し込んだ。今夏の浦和加入後に出場した公式戦は5戦4発の活躍。正確なポストプレー、前線からの守備など得点以外の貢献度も高い。今季リーグ戦で1勝6分け4敗だった敵地でチームに貴重な勝ち点3をもたらした。

昨季はJ2千葉で38試合23得点をマークし、得点王＆MVPを獲得。1月からベルギー1部シントトロイデンに期限付き移籍したが、結果を残せずに6月に浦和に完全移籍した。クラブW杯は出場機会がなく、チームも3戦全敗で1次リーグ敗退。「最初からスタメンを奪う覚悟だったので、悔しい大会になった」とピッチに立った選手よりも悔しさをあらわにしていた。

「点を取ることが仕事。ゴール前でしっかり仕事をしたい」と気持ちを切り替えてリーグ後半戦に臨み、有言実行の活躍を見せている。