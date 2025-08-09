Àï¸å80Ç¯¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡¡ÌÚ²¼Âç¥µー¥«¥¹¤Î²ñ¾ì¤Ç¡Ö¤¾¤¦¤ì¤Ã¤·¤ã¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ò¹ç¾§¡¡»Ò¤É¤â¤é¤¬²ÎÀ¼¶Á¤«¤»¤ë¡¡Ì¾¸Å²°¡¦Ãæ¶è
Æ°Êª±à¤Î¥¾¥¦¤¬Àï²Ð¤òÆ¨¤ìÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¹ç¾§¶Ê¡Ö¤¾¤¦¤ì¤Ã¤·¤ã¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥µー¥«¥¹²ñ¾ì¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¾¤¦¤ì¤Ã¤·¤ã¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÅö»þ¤ÎÅì»³Æ°Êª±à¤¬ÌÚ²¼¥µー¥«¥¹¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿2Æ¬¤Î¥¾¥¦¤ò»¦½èÊ¬¤Î´íµ¡¤«¤é¼é¤êÈ´¤¡¢½ªÀï¤«¤é4Ç¯¸å¤Î1949Ç¯¤Ë¡¢¥¾¥¦¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤ÎÁ´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¡¢¹ñÅ´¤Ê¤É¤¬ÆÃÊÌÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤¿¡Ö¤¾¤¦Îó¼Ö¡×¤ÎÊª¸ì¤ò²Î¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
9Æü¤Ï¡¢Ìó150¿Í¤Î¹ç¾§ÃÄ¤¬¡¢ºî¶Ê¤·¤¿Æ£Â¼µ°ìÏº¤µ¤ó¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤È²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÇÆ£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¾¤¦Îó¼Ö¡×¤æ¤«¤ê¤ÎÌÚ²¼Âç¥µー¥«¥¹¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Ï¡¢¤³¤È¤·10·î27Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£