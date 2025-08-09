韓国の大手芸能プロダクション・ＳＭエンターテインメントが主催するライブ「ＳＭＴＯＷＮ ＬＩＶＥ ２０２５ ｉｎ ＴＯＫＹＯ」が９日と１０日に東京ドームで開催され、同社所属アーティストが来日している。

そして、同公演出演者の一人であるＳＨＩＮｅｅのミンホ（３３）も８日に日本へ到着したのだが、なんと公演開催当日の９日、フィットネスレース「ＨＹＲＯＸ」（ハイロックス）の横浜大会へ出場していることが明らかになった。「ＨＹＲＯＸ」は世界で行われている競技イベントで、１キロランを８回と、８種のワークアウトを組み合わせたサーキットレースだ。２０１７年にドイツで始まり、今回が初の日本開催だという。

「ＨＹＲＯＸ ＪＡＰＡＮ」の公式インスタグラムでは、ミンホのレース中のショート動画が見られるほか、ＳＮＳではミンホの応援に駆け付けた、ファンの撮影した動画が多く投稿されている。そんなミンホの姿を見たネットユーザーは、「コンサート前に、こんなハードな大会に出たの？」「体力オバケすぎる」などと、驚きの反応を見せている。

同サイトの公式サイトの結果（男性のみ）を見ると、ミンホは７１９人中１５位という好成績だった。