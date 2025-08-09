オールスターナイト陸上（9日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）

男子100m決勝が行われ、柳田大輝（22、東洋大4年）が10秒11（+0.5）で優勝した。東京2025世界陸上参加標準記録（10秒00）突破はならなかった。2着には10秒21の小池祐貴（30、住友電工）、3着には10秒22の多田修平（29、住友電工）が入った。

スタート直後は横一線となったが、中盤過ぎで胗田が抜け出し、そのまま1着でフィニッシュした。

柳田は5月のアジア選手権で10秒20をマークし大会2連覇を達成。しかし、7月の日本選手権ではフライングで失格となった。

東京2025世界陸上の男子100mで、代表入りを確実にしたのは桐生祥秀（29、日本生命）。8月3日の富士北麓ワールドトライアルで2017年以来、8年ぶりに9秒台（9秒99）をマークし、東京世界陸上の参加標準記録（10秒00）を突破した。守祐陽（21、大東大4年）も同大会で10秒00をマークし参加標準を突破。7月の日本選手権で7位に入っているため、桐生に次ぐ2番手につけている。3番手はパリオリンピック™準決勝で9秒96をマークしたサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）。