辻希美、第5子出産 病院での家族7ショット公開「最高に幸せなお産」
【モデルプレス＝2025/08/09】タレントの辻希美（38）が8月9日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの杉浦太陽（44）との間に第5子が誕生したことを報告した。
【写真】第5子出産の辻希美、家族7人集結ショット
辻は「2025年8月8日に無事第5子を出産しました 母子共に健康です」と報告。「18年ぶりの小さな小さな女の子です」と紹介した。
続けて「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」とし、病院での家族ショットを公開。「ついに私も5人の母」「これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と記した。
また、杉浦も同日にInstagramを更新し「『本当に幸せな出産だった』その妻の言葉どおり、家族みんなで迎えられた出産でした」と振り返り「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました」とコメント。「のん！お疲れさま。そして、ありがとう」と労い、「これからは7人家族。この先も、僕たち家族を温かく見守っていただけると嬉しいです」と伝えた。
辻は、2007年6月に杉浦と結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くんが誕生し、2025年3月3日に第5子の妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
