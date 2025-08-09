アジアカップ

バスケットボール男子のアジアカップは8日、予選グループフェーズ第2戦が行われ、日本はイランに70-78で敗れた。接戦の中で存在感を放ったのが3ポイント（P）シュート5本を含む22得点を挙げた富永啓生。あまりの成功率に、テレビ朝日系生中継でスタジオ観戦した広瀬すずも「怖い」とドン引きの反応を見せた。ファンからは「かわいすぎるだろ」「この表情わかるw」といった声が上がった。

思わず目を丸くした。富永は第1クォーター（Q）残り1分47秒で最初の3Pを決めると、第2Qも開始17秒でいきなりステップバック3Pを沈めた。さらにこのQは3本の長距離砲を成功させ、前半だけで8本中5本と62.5％の成功率を記録。難しいシュートをことごとく決めまくる富永に、東京のスタジオで観戦したテレビ朝日バスケSPブースターの広瀬すずも驚きの表情を浮かべた。

あまりの成功率に飛び上がるほどビックリ。もはやドン引きといった顔で困惑しながら「怖い」と漏らした。テレ朝バスケ公式Xが「#富永啓生 選手 の連続3ポイントに #広瀬すず さんも この表情！ 入りすぎて怖い……」と記して映像を公開。まさかのリアクションに、ファンからは様々な声が寄せられた。

「かわいすぎるだろ」

「リアクション芸」

「おもろ」

「かわいい」

「広瀬すずの表情いい！」

「虫見た時すぎる」

「この表情わかるw バスケ好きな人のリアクションだw」

「もうドン引きじゃんwwww」

「驚いた顔も美しすぎんだろ」

富永は第4Qに痛恨のファウルアウトを喫し、19分56秒の出場に留まったが、3Pを9本中5本成功させるなどチーム最多の22得点。1勝1敗でグループBの2位につける日本は10日にグアムと対戦する。



（THE ANSWER編集部）