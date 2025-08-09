KI_ENが、新曲「記憶の地図」を9月3日にリリース。あわせて、初のアルバムリリースとワンマンツアーの開催を発表した。

同情報は、本日KYOTO MUSEで開催された2度目のワンマンライブ『合縁_奇縁 弍』にて発表となったもの。同公演では、今年3月に行われた初ワンマンでも披露された「記憶の地図」を含む全14曲を披露した。

さらに、11月に初のアルバムリリースが決定し、12月には東京と京都の2カ所でアルバムリリースワンマンツアーを開催。ツアーのチケット先行は、8月30日よりスタートする。

・野川爽良（Vo/Gt） コメント

当たり前にある日常も、人間関係もいつかは遠い記憶となってしまう。そう思った時、まだ伝えられていない想いが沢山あることに気付かされる。

時間と共に記憶との距離は遠ざかり、いずれは断片的なものになっていく。いつかそんな日が来ることを思うと、今という時間を共にできていることがどれほど尊いことだろうか。

記憶の地図を広げていくように、今一瞬をもっと濃く、深くするために、言葉を通した想いの繋がりが大切なのではないかという意思を込めた一曲です。

（文＝リアルサウンド編集部）