Àï¸å80Ç¯¡ÖÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãæ¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬¸ì¤ê·Ñ¤°¤È·è¤á¤¿¤³¤È¡Ú²¬»³¡Û#ÀïÁè¤Îµ²±
Àï¸å80Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈïÇú¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ßÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ãæ¹â¹»À¸¤¬»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀï¸å80Ç¯¡ÖÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãæ¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬¸ì¤ê·Ñ¤°¤È·è¤á¤¿¤³¤È¡Ú²¬»³¡Û#ÀïÁè¤Îµ²±
Ãæ¹âÀ¸¤¬¸ì¤ê·Ñ¤°80Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¤Î¼ÂÁê
¡Ö1945Ç¯8·î6Æü¤ÎÄ«¡¢»ä¤Ï¿å¾åÆÃ¹¶´ðÃÏ¹¾ÅÄÅç¤ÎÊ¼¼Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾®ÂâÄ¹ÅÂ¤ËÍÑ»ö¡¢¿©»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¤ªËß¤ò¹â¤¯»ý¤Á¾å¤²¤ÆÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¡Ø¥Ô¥«¥Ã¡Ù¤È¶¯¤¤¸÷¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤¬¤Þ¤ÃÇò¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ø¥É¥Ã¡¦¥¬ー¥ó¡Ù¤ÈÂç¤¤Ê²»¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
³ËÊ¼´ï¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£»æ¼Çµï¤ò»È¤Ã¤Æ¸ì¤êÉô¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»³ÍÛ³Ø±àÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÇÊ¿ÏÂ³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àJRCÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡Ú²èÁü②¡Û¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©¸¶ÇúÈïÇú¼Ô²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¸¶ÇúÅê²¼¸å¤Î¹Åç¤Î»´¾õ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØÊ¼Ââ¤µー¤ó¡¢¿å¤ò¤¯¤À¤µー¤¤¡Ù¡Ø»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¿å¤ò¤¯¤À¤µー¤¤¡Ù¤ÈÃÇËöËâ¤ÎÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¿åÅû¤Î¿å¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢°ì½Ö¡¢´é¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
1945Ç¯8·î6Æü¤ÎÄ«¡¢¹Åç»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¸¶Çú¤¬Åê²¼¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤ËÌó14Ëü¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¸©¸¶ÇúÈïÇú¼Ô²ñ¤Î¸µ²ñÄ¹¡¢ÅÚ²°·½¼¨¤µ¤ó¤¬2008Ç¯¤Ëºî¤Ã¤¿³¨ËÜ¡Ú²èÁü③¡Û¤¬»æ¼Çµï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ17ºÐ¡£¿å¾åÆÃ¹¶Ââ°÷¤À¤Ã¤¿ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡¢Êü¼ÍÇ½¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éµß±ç¤ä²ÐÁò¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÚ²°·½¼¨¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾®ÂâÄ¹ÅÂ¤ËÍÑ»ö¡¢¿©»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥Ô¥«¥Ã¤È¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¤Þ¤ÃÇò¤Ç¤¹¡×
5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¬»³¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ö±é¤ò³«¤¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÈïÇúÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢97ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ç²ð¸îÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Á´¹ñ¤ÎÈïÇú¼Ô¤Ï¡¢10Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï86ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢ËèÇ¯8Àé¿Í¤«¤é9Àé¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ²±¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¥Ô¥«¥É¥ó¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤í¤È¤Ï¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢Êª¤ÏË¤«¤Ç¿©¤ÙÊª¤Ë¤âÉÔ¼«Í³¤·¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤¬ºî¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¶²¤ë¤Ù¤¥Ô¥«¥É¥ó¤¬¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤ÎÀ¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ä¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤´ê¤¤¤ò¿´¤Ë¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Îー¡¢¥â¥¢¡¢¥Ò¥í¥·¥Þ¡ª¡×
Êü²Ý¸å¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£Î¾¿Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÄÉãÊì¤Ç¤¹¤é¤Û¤È¤ó¤É¤¬Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦À¤Âå¤Ç¤¹¡£ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÉ®¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ËÇ÷¤ì¤ì¤Ð¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸ì¤ê·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿¹ÈþÇµè½¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤È¤«¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±¤¸³ØÇ¯¤È¤«¡¢¶á¤¤Êý¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÊ¡²¬¶õ²Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö³¨ËÜ¤Î¸¶ËÜ¤È¤«¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¢Â¦¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤òËè²ó½¤Àµ¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê»³ÅÄ¼Óµ¨¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÊ¸»ú¤À¤±¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ëÀïÁè¤ÎÉÝ¤µ¤È¤«»´¤µ¤È¤«¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê½ïÊý¹¯Ç·¶µÍ¡¡Ë
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡£»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤ë¤³¤È¡×
¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¡¡¤¿¤Ã¤¿80Ç¯Á°¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¤³¤È
³èÆ°¤Ï¸ì¤êÉô¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤Ë¸þ¤±¤¿½ðÌ¾³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïÇú¼Ô¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£80Ç¯Á°¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿80Ç¯Á°¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê×¢¿®Ì÷Ç·²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°Ëº¤ìµî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¡¢¸ì¤êÉô¤ÎÊý¡¹¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡¢ÂÎ¸³¼Ô¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°·Ñ¾µ¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ã¤¤À¤Âå¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Â÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ð¥È¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤à¸ì¤êÉô³èÆ°¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ä¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø½¬¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÁ´Á³¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤Âå¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²¿¤«¤¹¤´¤¯°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê»³ÅÄ¼Óµ¨¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±ó¤¤¤³¤È¡¢¼Â´¶¤¬Í¾¤ê¤ï¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤¿¤ÁÆ±¤¸À¤Âå¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ê»ÔÀî²Â·Ã¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈïÇú¼Ô¤ÎÊý¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¹¹¤Ë¤â¤Ã¤È¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢ÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤¬ÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
10Âå¤Î¾¯Ç¯¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤¬ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤®¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡£³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò´ê¤¤¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£