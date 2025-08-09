18位マリノス、降格圏脱出＆３連勝ならず。16位ヴェルディ相手に１点が遠く０−１…非常に手痛い１か月半ぶりの黒星
８月９日、１か月弱の中断期間を経てJ１第25節が開催され、降格圏の18位に沈む横浜F・マリノスが、勝点７差で16位の東京ヴェルディと敵地・味の素スタジアムで対戦した。
開始６分、今夏に退団したアンデルソン・ロペスと入れ替わりで加入した谷村海那が、エウベルとのワンツーで抜け出し、ゴール前へ。しかし、フィニッシュまでは持ち込めない。
10分に松原健が放った鋭いロングシュートは、GKマテウスに阻まれる。
その後は中々チャンスを作れず、守備の時間が多くなる。39分にはFKの流れで松橋優安にシュートを浴びるも、ジェイソン・キニョーネスのブロックで防ぐ。
スコアレスで折り返すと、ハーフタイム明けに２枚替え。谷村海那とジャン・クルードを下げ、リバプール戦を含めて３戦連発に期待がかかる植中朝日と、古巣対戦でメンバー発表時にブーイングを浴びた渡辺皓太を送り込む。
ヴェルディより先に動いたマリノスは、後半に入って攻勢を強め、天野純、キニョーネス、渡辺と立て続けにチャンスを迎えるが、いずれもモノにできない。
先制点を奪えずにいると、62分に齋藤功佑のクロスから谷口栄斗にヘッドで叩き込まれ、ビハインドを負う。
たまらず、大島秀夫監督は宮市亮と井上健太を投入。ただ、この日は最後まで１点が遠く、０−１のままタイムアップの笛が吹かれた。
マリノスは公式戦１か半ぶりの黒星を喫し、３連勝と暫定での降格圏脱出ならず。クラブ史上初の降格回避を目指す上で、非常に手痛い結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】齋藤功佑→谷口栄斗！ヴェルディの鮮烈ヘッド弾
