お盆シーズンが始まってきょう(9日)で3日目です。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

□下り：8月9日(土)・8月10日(日)
□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

お盆シーズン4日目のあす(10日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・岩舟JCT→羽生IC　羽生PA付近　15キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜白岡JCT　岩槻IC付近　10キロ
・岩槻IC→久喜IC　久喜IC付近　10キロ
・鹿沼IC→西那須野塩原IC　矢板北PA付近　35キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・つくばJCT→土浦北IC　土浦北IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　20キロ
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　25キロ
・花園IC→藤岡JCT　藤岡JCT付近　10キロ

□上信越自動車道
〈上り〉
・松井田妙義IC→富岡IC　富岡IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・狭山日高IC→八王子JCT　八王子JCT付近　30キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈下り〉
・戸田東IC→草加IC　川口東IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　10キロ
・八王子JCT→稲城IC　国立府中IC付近　15キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　45キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・足柄SIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　10キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ
・厚木IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【中部】

【画像②③】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・土岐JCT→恵那IC　屛風山PA付近　15キロ

□東海北陸自動車道
〈下り〉
・岐阜各務原IC→美濃IC　美濃IC付近　15キロ

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・大府IC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【関西】

【画像④～⑦】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC　大津IC　25キロ
〈下り〉
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近 新名神高速から　20キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC　甲南TN付近　10キロ
・高槻JCT・IC→宝塚北SIC　川西IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・京田辺松井IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　15キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□京都縦貫自動車道
〈上り〉
・綾部JCT→京丹波みずほIC　新瑞穂TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近 近畿自動車道から　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　15キロ

□山陽自動車道
〈下り〉
・加古川北IC→山陽姫路西IC　増位山TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【中国・四国】

【画像⑧⑨】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈下り〉
・山陽IC→吉備SIC　吉備SA付近　10キロ
・福山東IC→福山西IC　赤坂TN付近　10キロ
・志和IC→広島JCT　武田山TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【九州】

【画像⑩⑪】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□関門橋
〈下り〉
・下関IC→門司IC　門司港IC先付近　10キロ

□九州自動車道
〈下り〉
・小倉南IC→宮田SIC　神田TN付近　15キロ
・福岡IC→鳥栖JCT　基山PA付近　20キロ