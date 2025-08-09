◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年8月9日 横浜）

巨人の坂本勇人内野手（36）が6回に代打で勝ち越しとなる左翼線二塁打を放った。

2―2の6回1死一、二塁の場面。増田陸に代わって代打で登場した。初球に二塁走者のキャベッジが三塁盗塁に成功。一、三塁の場面が変わった後、DeNA先発ケイの2ボール1ストライクからの151キロ内角直球を左翼線に運んだ。

坂本の勝ち越し打を呼んだのは、泉口の20試合ぶりの本塁打となる右越え5号ソロだった。1点を追う6回1死無走者から、真ん中高めに来た151キロ直球を振り抜いた打球は高い弧を描いて右翼席に飛び込んだ。その後、ケイのリズムを崩し、打線がつながって坂本の一打が生まれた。

今季初先発となった又木鉄平投手が4回2失点の粘投。打線はケイの前に4回の岸田の中前適時打の1点に抑えられていたが、6回に打線がつながってケイをマウンドから引きずり降ろした。

▼坂本 何とかランナーを還そうと打席に入りました。良かったです。

▼泉口 出塁しようと思っていました。最高の結果になって良かったです。