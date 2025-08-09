世界の舞台で活躍する日本人女子レスラーが一堂に会する貴重なトレーニング写真が話題に。レジェンドとともに笑顔の集合ショットには多くのコメントが寄せられた。

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが7日、豪華な集合写真を投稿。そこにはWWE日本人スーパースターのイヨ・スカイとカイリ・セイン、そしてジュリアが笑顔でポーズをとる姿が収められていた。

加えて写真には、現在AEWで活躍する白川未奈や、今年引退したレジェンド・坂井澄江の姿も。なんとも豪華な日本人女子レスラーの集合ショットには「素晴らしいクルー」「ドリームチームだ！」「なんてスカッドだ」「日本人レスラーはどんどん上手くなっていると思っていたが、そういうことか…」などと、世界のプロレスファンから驚きのリアクションが寄せられていた。

WWEで主役級の活躍が続いているイヨと、怪我から復帰後も安定したパフォーマンスを披露しているカイリ、そして爆速でWWEの女子US王者まで駆け上がったジュリア。投稿は「私たちは一生懸命トレーニングし、大きな声で笑い、お互いを高め合っている」という言葉で締めくくられており、こうした“縦にも横にも太く繋がる”関係性が、米マット最高峰を日本人レスラーが席巻する要因の1つなのかもしれない。

