¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê8·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢ËÊ¤¨¤¿¡ª¥Ù¥Ã¥Ä¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡È´¶Æ°¸÷·Ê¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬µÕÅ¾2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤â¼«¿È¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¡£2¿Í¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡0¡¼1¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÎ¢¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÂçÃ«¤¬¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£¤³¤³¤Ç2ÈÖ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¸å¤í¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëµÕÅ¾2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤òÉ½¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤ÆÂç¶½Ê³¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÅþÃå¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤¯ËÊ¤¨¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤ª¿¬¤òÃ¡¤¤¤Æ·ãÎå¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤â¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä·Þ¤¨¤ëÂçÃ«¤Î´éµã¤±¤¿¡×¡Ö¤³¤ìºÇ¹â¤ä¤ó¥Ù¥Ã¥Ä¤âÂçÃ«¤â¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿»þ¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð´é¤ÇÎÉ¤¡×¡ÖµÕÅ¾ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥à¡¼¥¡¼¤ò¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÇ®Îõ¤ª½Ð·Þ¤¨¡×¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤â¥Ù¥ó¥Á¤Î³§¤µ¤ó¤âÂç´î¤Ó¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂçÃ«¥À¥Ö¥ë¢ª¥Ù¥Ã¥ÄHR¤ÏÉü³è¤ÎÏµ±ì¡×¡ÖÂçÃ«¤â¥Ù¥Ã¥Ä¤âÉü³è¤·¤Æ¤¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎMVP¥³¥ó¥Ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¸å¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë