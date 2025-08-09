「外出るとすぐ汗かく」→【グローバルワーク】の「快適アイテム」でおしゃれに解決！

ちょっと出かけただけで汗ばむこの季節。でも、おしゃれは楽しみたい。そんな悩みを解決してくれそうなのが【グローバルワーク】の「快適アイテム」。おしゃれなデザインに、吸水速乾や接触冷感など夏に嬉しい機能を備えたアイテムが充実しています。今回は、暑い季節に嬉しい機能付きのアイテムをご紹介します。暑さ対策をしながら、快適におしゃれを楽しんでみては。

暑い日には迷わずこれ！ 接触冷感機能付きトップス

【グローバルワーク】「フローズンTラウンドチュニック」\2,152（税込・セール価格）

「着るだけで涼しい」と公式オンラインストアで紹介されているフローズンシリーズのトップス。汗を吸収すると冷たく感じられるという素材が魅力です。さらに吸水速乾機能付きで、ムレにくくさらっと快適に過ごせそう。シンプルなデザインで合わせやすく、ワイドパンツとゆるっと合わせればリラックス感のある涼しげコーデに。生地が肌に張り付きにくそうなので、暑い日の外出もストレスが少なくなりそう。真夏のデイリーコーデに頼れる一枚です。

さらっとはけて軽やかな頼れる一本

【グローバルワーク】「エアかるイージーワイドパンツ」\5,490（税込）

軽さが魅力のワイドパンツは、汗をかく季節にも心強い存在。ワイドシルエットで肌に密着しにくく、接触冷感機能付きなので、はき心地が快適そうです。シンプルなデザインで、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいのもポイント。写真のようなオリーブカラーはコーデのアクセントにもなり、大人のきれいめコーデにもぴったりです。

機能派スカートで気になる日差しもカット

【グローバルワーク】「多機能プリーツIラインスカート」\4,990（税込）

細かいプリーツのきれいめスカートは、接触冷感機能付きで暑い日にも快適にはけそう。UVカットや遮熱機能も備えているので、日差しの強い日のお出かけにも安心できそうです。裾はセルフカット仕様で、自分好みの丈に調節できるのも嬉しいポイント。きれいめなプリーツデザインは、オフィスやきちんとしたシーンでも活躍してくれそう。

真夏でも涼しげな華やかワンピ

【グローバルワーク】「さらさらリラックスノースリーブワンピース」\6,990（税込）

ひらりと揺れる裾が見た目にも涼しげなノースリーブワンピース。さらっと快適に過ごせそうな、接触冷感機能付き。ウエストから下はほどよくボリュームがあり、動くたびにふんわり揺れるシルエットが魅力です。ワンピース一枚でさらっと着ても、ボトムスを重ねてもおしゃれに決まり、色々なコーディネートを楽しめそうです。

