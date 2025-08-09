「本当に早くて便利」　サントリー、自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」に手応え　対応台数・DL数ともに目標を大幅に上回る

サントリー食品インターナショナル（SBF）は、サントリービバレッジソリューション（SBS）が展開する自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」で手応えを得る。

「ジハンピ」対応台数は春先の約4万台から6月に16万台に拡大。ダウンロード（DL）数は650万DLに上る。

対応台数・DL数ともに25年目標（15万台・500万DL）を大幅に上回った。

8月7日、決算説明会に臨んだSBFの内貴八郎取締役専務執行役員SBFジャパン社長は「『ジハンピ』の特徴は約5秒の圧倒的な決済スピードと全国500万カ所で使える共通ポイントにある。これは他社にはあまりない特徴だと考えている。全国展開を開始して、お客様からは“本当に早くて便利”“登録も簡単”といったポジティブなお声をいただいている」と語る。

7月1日から、阿部サダヲさんと桜田ひよりさんを起用したTVCMを放映するなど、コミュニケーションを開始したところDL数がさらに増加しているという。

阿部サダヲさんと桜田ひよりさんを起用したTVCM

「ジハンピ」対応の16万台は「（一定の売上があるところ）ほぼ全台に対応している状態にあり、対応自販機についてはパーマシン（1台当たりの売上げ）も平均以上に上がっている」と述べる。

なお、共通ポイントは「ジハンピ」対応自販機で使用することもできる。