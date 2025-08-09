今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、グラスで遊ぶ猫ちゃん。

可愛い仕草で遊ぶ猫ちゃんの様子はXにて、186万回以上表示。Xユーザーたちからは「猫って濡れるのが嫌いなだけで水が好きな子多いんですよね」「鼻が水面についちゃうから傾けてお水を飲みたいのかな？」「何かいるようにみえてたのかな～？」とのコメントが寄せられていました。

【動画：『水をさわって遊ぶ猫』を見ていると……】

水の入ったグラスで遊んじゃう猫ちゃん

Xアカウント「ヴェルちゃん」に投稿されたのは、グラスの水で遊んでいる猫ちゃん。グラスに顔を近づけているのはヴェルちゃんです。水面に鼻がつくとビクッとしていたのだそう。前足をあげていますが、なかなか触ろうとしないのは「遊びたいけど濡れたくない！」と思っているのかもしれません。

グラスの横に前足を置いたヴェルちゃん。グラスを倒さないように投稿者さんが手を添えて支えたそうです。前足で水を触り始めたヴェルちゃんは、何故か投稿者さんの指で濡れた前足を拭いていたのだそう。

手を拭くとはヴェルちゃん賢い！投稿者さんは、遊んでいる姿が可愛くて止められなかったそうです。仕草が可愛いヴェルちゃんでした。

ヴェルちゃんの遊ぶ姿に「可愛い」の声が続出

水で遊ぶヴェルちゃんを見たXユーザーたちからは「グラスも綺麗だし猫も可愛いしどこみていいかわからない画面全部可愛い」「可愛すぎてずっと見ていられます」「なんてかわいい生物なんだ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ヴェルちゃん」では、ヴェルちゃんの日常などが投稿されています。

