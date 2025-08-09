乃木坂46の池田瑛紗（てれさ＝23）が「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）2025年8月7日発売号に登場。表紙＆巻頭グラビアで透き通るような美肌を披露した。



【写真】透き通るような“てれぱん”の美肌に視線集中！

池田は同誌初登場。グラビアでは、自身のサイリウムカラーと同じ緑のワンピースに身を包んで微笑む姿や、ルームウェアを着て部屋でリラックスする姿が公開された。吸い込まれるような大きな瞳で、透明感あふれる素肌を惜しげもなく見せつけた。担当者は「まるでキャンバスを彩るように鮮やかな“てれぱん”の魅力を、とくとご堪能あれ――」と告知した。



同誌初登場について、池田は「マンガが大好きなので、今回チャンピオンさんの表紙に呼んでいただけて夢のようでした！同じマンガ好きとして、良かったら私のことも知っていただけたら嬉しいです！」と喜びのコメント。自身のインスタグラムでは、ガーリーな衣装でのオフショットとともに「大好きな漫画の雑誌の表紙…！とても嬉しいです。サイリウムカラーの衣装‪♡よろしくお願いします」とアピールしていた。



池田は2022年に乃木坂46の5期生オーディションに合格し、メンバー入り。2023年には、難関大学として知られる東京藝術大学へ2浪の末に合格したことを発表している。愛称は「てれぱん」。



（よろず～ニュース編集部）