タレント・辻希美（３８）が８日、第５子となる次女を出産した。９日、自身のインスタグラムで報告した。夫で俳優の杉浦太陽も「家族みんなで迎えられた出産でした」と長女（１７）、長男（１４）、次男（１２）、三男（６）も立ち会ったことを明かし、「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物に」と感動をつづった。

【辻希美の全文】

ご報告

２０２５年８月８日に無事第５子を出産しました

母子共に健康です

１８年ぶりの小さな小さな女の子です

家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした

ついに私も５人の母

これからは家族７人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです

【杉浦太陽の全文】

ご報告

２０２５年８月８日 第五子が誕生しました

母子ともに健康です。

「本当に幸せな出産だった」その妻の言葉どおり、家族みんなで迎えられた出産でした。

娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました。

のん！ お疲れさま。そして、ありがとう。

これからは７人家族。

この先も、僕たち家族を温かく見守っていただけると嬉しいです。