（左から）河田陽菜、金村美玖、富田鈴花、小坂菜緒、松田好花　※「松田好花」インスタグラム

写真拡大

　日向坂46の松田好花が8日、自身のインスタグラムを更新し、二期生全員がそろった集合ショットを公開。ファンから「最強すぎる」「卒業おめでとう」などの声が寄せられている。

【写真】日向坂46二期生、集合ショットをもっと見る

　写真は、グループのYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」で7月28日に配信された「二期生大集合！すーじーの焼肉パーチー」のオフショット。この配信は、二期生・富田鈴花の卒業を記念して行われたもので、同期の小坂菜緒、金村美玖、河田陽菜、松田の5人が集合し、焼肉を囲んで和やかに語り合った。

　松田は投稿で「焼肉パーチーオフショット　卒業おめでとう！」とコメント。仲睦まじい笑顔が並ぶ写真に、ファンからは「このちゃん写真ありがとう！」「焼肉パーチー最高！」「二期生最強すぎる」「卒業おめでとう！」といった反響が寄せられている。

引用：「松田好花」インスタグラム（＠matsudakonoka.yahos）