日向坂46二期生、集合ショットに反響「最強すぎる」「卒業おめでとう」
日向坂46の松田好花が8日、自身のインスタグラムを更新し、二期生全員がそろった集合ショットを公開。ファンから「最強すぎる」「卒業おめでとう」などの声が寄せられている。
【写真】日向坂46二期生、集合ショットをもっと見る
写真は、グループのYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」で7月28日に配信された「二期生大集合！すーじーの焼肉パーチー」のオフショット。この配信は、二期生・富田鈴花の卒業を記念して行われたもので、同期の小坂菜緒、金村美玖、河田陽菜、松田の5人が集合し、焼肉を囲んで和やかに語り合った。
松田は投稿で「焼肉パーチーオフショット 卒業おめでとう！」とコメント。仲睦まじい笑顔が並ぶ写真に、ファンからは「このちゃん写真ありがとう！」「焼肉パーチー最高！」「二期生最強すぎる」「卒業おめでとう！」といった反響が寄せられている。
引用：「松田好花」インスタグラム（＠matsudakonoka.yahos）
