「summer fling」の意味は？「fling」の意味を知らない人も多いかも！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ひと夏の恋」でした！

この表現は、夏の間だけの短いロマンスのことを言います。

「fling」には「一定の期間好き放題すること」や「ひとときの浮気」という意味がありますよ。

「I heard that Jenny had a summer fling with a boy from summer camp.」

（ジェニーは、サマーキャンプで会った男の子とひと夏の恋をしたんだって）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。