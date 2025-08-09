「中日２−０広島」（９日、バンテリンドーム）

広島が今季１７度目の完封負けを喫し、５位に転落した。高橋宏に対し、八回まで無得点。８日に左内転筋を痛めた小園、ファビアン、末包をスタメンから外したオーダーで攻略しようと試みたが、ねじ伏せられた。先発・森下は６回２失点（自責１）で１３敗目を喫した。以下、新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。

−森下は立ち上がりに坂倉の落球から失点。

「粘ってね、ナイスピッチングだったと思います。よく投げたと思います」

−六回の攻撃は先頭の森下をそのまま打席へ。

「やっぱり、本来だったら０点でもいいような内容だったので、あそこは迷わず森下に立たせました」

−ファビアン、末包がベンチスタート。

「ファビもずっと出ずっぱりだったんで。９連戦ということなので、きょうは後からということにしました」

−打線の並びも５番まで左が並んだ。

「動きを出していきたいなと思ったからああいうスタメンになりました。左を使おうと思って使っているわけじゃない。なかなか相手もいい投手なんで、オーソドックスにいっても厳しい」

−初回、坂倉の落球が結果的に痛かったがあそこのプレーは。

「あそこはサクがどうとかじゃなしに、周りの野手がもっと声を出してあげるべき。まあ、ファーストのモンティ（モンテロ）なんだけど。やっぱりもっと声を出すべきだった。モンティもガーっと来ていたんで、それも視界に入ったと思うし。そんな感じかな」

ー末包、ファビアンがベンチスタートの中、坂倉は先発出場。

「もちろんもちろん。やっぱり彼が引っ張っていってもらいたいというのもあるんでね。そこはね、サクは出しました」