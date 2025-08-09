3人組ボーカルグループ「ベリーグッドマン」が9日、兵庫・TOTTEI PARK KOBEで、「超好感祭2025〜ベイサイドパーティー編〜」を行った。

同ライブでは、関西地区でのメジャーデビュー10周年記念「ベリーグッドマンARENA LIVE 2026〜全員集合!!〜」の開催を、サプライズで発表した。発表済みの東京・お台場「TOYOTA ARENA TOKYO」に加え26年2月11日、兵庫・GLION ARENA KOBEで、1万人規模のワンマンライブを開催する。

会場となるGLION ARENA KOBEはBリーグのプロバスケットボールチーム「神戸ストークス」の本拠地。この日、同チームの応援アンバサダー就任を発表。併せて、応援ソング「コウノトリ」の制作を明かした。

同曲について、リーダーのRover（37）は「何度もメンバーと話し合い、ベリーグッドマンらしく楽しみながら楽曲制作を進める中で、一番大切にしたかったメッセージが見つかりました」と告白。“縁することができた人たち全員でともに戦おう”をテーマに掲げた。「全ての人たちがひとつになれる歌を作りたい。もっと熱くなれる瞬間をお届けしたい。そしてその向こう側に、まだ出会っていないけど、毎日振り絞って戦う誰かがいる。その全員が勝ち誇っていけるような音楽を奏でたい」と熱く、そして力強く語った。

「ベリーグッドマンは今日も誰かの力になれる」と続け、「この希望と誇りを胸に2月11日は全身全霊のライブを皆さまにお届けいたします！」と宣言した。