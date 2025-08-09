日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。ＰＬ学園の２年先輩の清原和博さんとの秘話を明かす一幕があった。

今回は半世紀続く長寿番組「プロ野球ニュース」（現在はＢＳフジ）の解説者たちが集結。本家では語れないジャンク的プロ野球ニュースなエピソードを披露する「ジャンクプロ野球ニュース」を展開した。

「２００６年に僕は引退したんですけど、食事に連れていっていただきまして」と清原さんと食事に行ったことを回顧した片岡さん。「引退してホッとしたのと、ちょっと緊張感があるじゃないですか。で、２人で食べてたら、僕、いつも以上に酔うたんです」と続けると「それで清原さん、いつも帰してくれへんのにその日は『もう先に帰れ』と。当時、清原さんの運転手がいたんですよ。まっさらな白のベンツ。まだビニールがかぶってましたから。それで乗せてもらって帰って。阪神高速で大阪から芦屋まで、ずっと（窓から）顔出して吐いたんですよ」と苦笑しながら振り返った。

「酔ってるから、なんとなくですけど、白いベンツが赤いツートンカラーになって帰ってったんですよ」と続けると「それで申し訳ないんで、電話で（清原さんに）すみませんと。その時は優しいんですよ。『しゃあないわ。酔っとったなあ』って。でも、『ベンツは洗車した。ツートンは消えた。ただ、ニオイは臭い』って。これは本当に申し訳なかったです」と、しみじみ話していた。