◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルス２回戦が行われ、世界ランク２０位の松島輝空（そら、木下グループ）は、同７位で昨夏パリ五輪銀メダルのモーレゴード（スウェーデン）に１―３で敗れた。

松島が悔やんだのは第１ゲーム（Ｇ）だった。４―２から５連続失点で相手のペースとなった。９―９と追い付いたものの、「サーブが少し迷ってしまった」と強烈なレシーブエースを決められるなど９―１１で落とした。「上にいくほど１ゲーム目が大事になってくると思う。その１ゲーム目をいい準備、パフォーマンスができるように次からもっと考えていきたい」と反省を浮かべた。

モーレゴードとは過去１勝２敗。相手の多彩なレシーブを警戒し、台からやや距離を取っての対応も試みたが、実らなかった。ベンチの森薗政崇コーチから「下がるな」と助言を受けていたが、「やっぱり（相手が）レシーブがうまいので、ちょっと恐怖感を感じていた自分がいたのかなと思う」と振り返った。

五輪メダリストとの一戦を通じ「オリンピックでも世界でも２位を取ってる本当に強い選手。やっぱりサーブレシーブが一番の鍵になってくると思うので、もっと技術力を上げていけば勝てるチャンスはあると思う」との思いも強めた。次戦は１４日開幕のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）に出場。「そこでいい成績、もっと上にいけるように頑張っていきたい」と前向きに話した。