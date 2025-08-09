◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）

前日最終オッズが８月９日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は、この日の札幌８Ｒで前人未到のＪＲＡ通算４６００勝を達成した武豊騎手が手綱を執る函館スプリントＳ２着馬（９）ジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）で、４・０倍。前走の北九州記念を制して重賞連勝を狙う（１４）ヤマニンアルリフラ（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父イスラボニータ）が４・４倍で僅差の２番人気につけており、２強ムードが漂っている。連覇がかかる（３）ドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）と、モルガナイトＳを勝った（１３）ジャスティンスカイ（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）が９・５倍で並び、エプソムＣ１３着から巻き返しを期す（５）シュトラウス（牡４歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が９・８倍で続き、この５頭が単勝１０倍以下となっている。

馬連は（９）―（１４）が５・８倍で１０倍を切り、断然人気。（３）―（９）の１４・１倍、（９）―（１７）インビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）の１９・０倍が続く。上位１０通りのうちジューンブレア絡みが６通りで、ヤマニンアルリフラ絡みは５通り。この２頭を中心に売れている。

３連単は（９）―（１４）―（１７）が５９・４倍で１番人気だ。２番人気は（９）―（１４）―（１３）の６３・６倍。３番人気は（９）―（１４）―（３）の６７・５倍で、７番人気までが１００倍を切っている。３１番人気まで（９）（１４）がどちらも絡む組み合わせとなっており、人気の中心だ。