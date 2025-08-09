OH MY GIRL、3年ぶり「関コレ」で圧巻のパフォーマンス「みんな好きやねん」関西弁アレンジで沸かす【関コレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/08/09】K-POPガールズグループ・OH MY GIRL（オーマイガール）が6日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】OH MY GIRL、ミニ丈から美脚スラリ
シャツにネクタイ、ミニスカートという制服のような衣装で登場したOH MY GIRL。「Dun Dun Dance」で登場すると、美声を響かせ、息のあったダンスで観客を魅了。MCではメンバーが順番に日本語で自己紹介をすると、会場からはそれぞれのメンバーを呼ぶ声が上がった。
さらにユビン（YUBIN）が「3年ぶりになりました」と久しぶりの「関コレ」出演であることに触れ、メンバーに「どうですか？」と質問すると、ヒョジョン（HYOJUNG）が「とても嬉しいです」と回答。ミミ（MIMI）が「みんな涼しくなれるように私たちが『Dolphin』の準備をしてきました」と次の曲を発表すると、観客からは歓声が。観客とサビを一緒に歌う練習をした後に迎えた本番では、ユビンが「みんな好きやねん」と関西弁を交えたアレンジを見せた。
最後の曲である「살짝 설렜어（Nonstop）」についてミミが「みなさんご存知ですか？」と尋ねると、観客からが盛り上がり、メンバーはそれぞれ「声が大きくなりましたね」などと嬉しそうな様子だった。観客の歓声に応えながら笑顔でパフォーマンスを締めくくり、最後までファンサービスをして、ステージを後にした。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。29回目を迎える今回は「For U」をテーマに、大友花恋、原菜乃華ら俳優やモデル、しなこ、になにといったクリエイターが登場したほか、Kep1er、Billlie、OH MY GIRL、KiiiKiiiらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げた。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
M1.Dun Dun Dance
M2.Dolphin
M3.살짝 설렜어（Nonstop）
【Not Sponsored 記事】
