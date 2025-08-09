Kep1er「関コレ」初出演で大トリ パワフルパフォーマンスで会場圧倒【関コレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/08/09】グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が6日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】Kep1er、ミニ丈で美スタイル披露
モノトーンで揃えた衣装に身を包み登場したKep1erは、日本オリジナル楽曲「Yum」で幕開け。堂々と世界に立ち向かい、試練さえも楽しむ様子を表現した歌詞が特徴的な1曲をパワフルに披露した。パフォーマンスを終えると「みなさんこんにちは〜！」「こんばんは〜！」と元気よく1人ずつ挨拶。ステージとはギャップのある可愛らしいコメントに、会場からは大きな歓声が上がった。
続けて、美しいメロディラインが印象的な「Shooting Star」をしっとりと歌い上げながら、全員でランウェイトップに向かって歩き出し、ファンとの距離をさらに縮めた。
MCでは、ヒカル（HIKARU）が「私達からびっくりなニュースがあります！」と8月に控えるカムバックを報告し「すごい曲を持ってきたので楽しみにしていてください！」とチャーミングに呼びかけ。その後、「最後は皆さんお馴染みのあの曲です！」と、デビュー曲「WA DA DA」のステージを予告すると、観客のボルテージはさらに上昇。「皆さん立ち上がって盛り上がっていきましょう！」という声掛けのもと、観客も一緒に踊り、会場全体が一つになった。
全てのステージを終えると、名残惜しそうにしつつ観客の声援に応え、去り祭まで手を振り続けるメンバーたち。「関コレ」初登場ながら、大トリにふさわしい華やかなライブでイベントを締めくくった。
なお、ヨンウン（YOUNGEUN）は体調不良により活動休止中のため、この日は6人での出演となった。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。29回目を迎える今回は「For U」をテーマに、大友花恋、原菜乃華ら俳優やモデル、しなこ、になにといったクリエイターが登場したほか、Billlie（ビリー）、OH MY GIRL（オーマイガール）、KiiiKiii（キキ）らアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げた。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
M1.Yum
M2.Shooting Star
M3.WA DA DA
