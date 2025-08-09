県内でさくらんぼや西洋梨の栽培が始り150年になるのを記念してきょうから山形市で、「やまがたフルーツEXPO」が始まりました。

会場の山形ビッグウイングには、県産フルーツのPRコーナーやスマート農業の実演などのブースがずらりと並びました。

こちらは、高知工科大学が開発した四足歩行ロボットです。



佐藤友美アナウンサー「おお、今動き出しました。音に反応して動いています。このようにして摘果した実を運ぶロボットです。未来の労働力として期待されています」

農家の人は「重いもの（を収穫する）人、スイカとか米とかにはいいかもしれませんね」



またさくらんぼの鮮度を2か月間保つ最新技術も紹介され、海外を含めた販路の拡大が期待されます。



このほか、県産フルーツを使ったクッキング体験やアートや雑貨などの展示販売も行われ、訪れた人たちは県産フルーツの魅力を楽しんでいました。



イベントはあすも開かれます。