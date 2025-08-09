ºÆº§¤«¤é18Ç¯¡ÄÂçÃÏ¿¿±û¡¢12ºÐÇ¯²¼¥Õ¥¡¥ó¥¡¼É×¤Èà°¤ÇÈÍÙ¤ê2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¸Î¶¿¤ÎÃ¸Ï©Åç¤ÇÊè»²¤ê
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û(69)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×¤È¤È¤â¤Ë¸Î¶¿¤Ç¤ÎÊè»²¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¡¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÆÁÅç°¤ÇÈÍÙ¤ê¶õ¹Á¤«¤éÃ¸Ï©Åç¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥«¥¨¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤«º£²ó¤Ï²ñ¤¨¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë±©¤Î¤Ê¤¤¥Ï¥Á?¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÃ¸Ï©Åç¤Î²Æ¡¡²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ªÎÁÍý¤È¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¶õµ¤¤È¡¢³¤¤È»³¡¡¸Î¶¿¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤âÂÎ¤âÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢É×¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó(58)¤Èµ¡Æâ¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°¤ÇÈÍÙ¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÈäÏª¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Æ¤ï¤í¡¼¤¿¡£¿¿·õ¤Ê´é¤È¥Ý¡¼¥º¡£Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö¸Î¶¿¤Î²ÈÂ²¤äÈþ·Ê¡¢¥°¥ë¥á¤ËÌþ¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¸Ï©Åç¤â! ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¤ä¤é±üÍÍ¤ä¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤¡¡¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡ÂçÃÏ¤Ï1990Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤È·ëº§¤·¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2007Ç¯¤Ë12ºÐÇ¯²¼¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£