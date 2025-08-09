¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÛÄ¹ÅèËüµ¡¡°¦¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Ç4²óÌÜ¤ÎG1Í¥½Ð¤òÁÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï9Æü¡¢Í½Áª4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£10Æü¡¢5ÆüÌÜ¤Î10¡Á12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬»ÙÉô¤Î´ÇÈÄ¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥À¡¼¾å¤ÎÆÀÅÀÎ¨18°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Ä¹ÅèËüµ¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢4ÆüÌÜ4R¤ò2¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£¸åÈ¾11R¤ÏÆ£¸¶ºÚ´õ¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ4Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12°Ì¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¥×¥í¥Ú¥é¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¼åµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢4ÆüÌÜ¤Ï°ìÈÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¹Ô¤Â¤ÏÍè¤Þ¤·¤¿¡£º£Àá¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶À¤ò¿®¤¸¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³ÃÍ¤È´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¾åÀÑ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï¤Ï¡¢¤¯¤·¤¯¤âÀÅ²¬»ÙÉô¤Î·ºÉô°¡Î¤¼Ó¤ÈÆ±¤¸12R¤Î4¹æÄú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê½»Ç·¹¾¡Ë°ÊÍè¡¢4²óÌÜ¤ÎG1Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ø¡£Ã¯¤è¤ê¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤ÉÍÌ¾¸Ð¤Ç¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤ÌÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
