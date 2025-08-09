今月15日に実施される米露首脳会談では、ウクライナの領土問題が焦点になる見通しだ。プーチン大統領はトランプ大統領を抱き込み、自国に有利な案をウクライナに受け入れさせる狙いがあるとみられる。ウクライナの反発は必至で、ぎりぎりまで駆け引きが続きそうだ。

■プーチン氏「外交的勝利」でウクライナ東部の掌握狙う

アメリカのウォール・ストリート・ジャーナル（8日）によると、プーチン大統領はアメリカのウィトコフ特使との会談で、ウクライナ東部ドネツク州からのウクライナ軍の撤退を条件に、完全な停戦に応じる意向を示したという。

ドネツク州におけるロシア軍の支配地域は約7割と報じられているが、戦況はこう着している。ウクライナ軍の撤退で、残り3割を無傷で掌握できれば、ロシアにとっては大きな外交的勝利となる。

また、米露のウクライナ停戦案をめぐり、ブルームバーグは8日、プーチン大統領がウクライナ東部のドンバス全域（ドネツク州、ルハンシク州）とクリミア半島をロシアに割譲することを要求していると報じた。ルハンシク州については今年6月、ロシア側の行政トップが、州の全域を「完全に制圧した」と主張している。

■ウクライナの反発は必至

一方のウクライナにとっては、停戦と引き換えに領土を失う厳しい内容だ。ゼレンスキー大統領は9日、「ウクライナ国民は、占領者に自らの土地を譲り渡すことはない」と反発している。

また米・戦争研究所は8日、ウクライナがドネツク州から撤退した場合、これまでロシア軍の猛攻をしのいできた強固な防衛線を失うことになると分析している。ロシア軍の再侵攻があった場合に、非常に不利な状況となる。

■プーチン氏、停戦後も強硬姿勢貫くか

ウォール・ストリート・ジャーナル（8日）によると、プーチン大統領はドネツク州からのウクライナ軍の撤退を条件に、南部ザポリージャ州とヘルソン州において、現在の戦線で停戦するという。

ただし、両州の完全支配を断念したわけではなく、領土交換での実現を目指すとされる。どの領土をウクライナに返還するのかという点は、非常に不透明だ。

もともと、ロシアは2014年に併合を宣言したクリミア半島に加え、2022年に併合を宣言した東部ドネツク州、ルハンシク州、南部ザポリージャ州、ヘルソン州の5地域について、ロシア領と認めることが和平条件だとしてきた。プーチン大統領は段階を踏む形になったとしても、今後もこの強硬姿勢を貫くものとみられる。

■領土問題めぐり、ぎりぎりまで駆け引きか

プーチン大統領の提案をめぐっては、ヨーロッパ諸国からも懸念の声が上がっているという。南部2州での戦闘停止を約束するだけで、ロシアはウクライナ東部を手にすることになるからだ。南部2州での停戦監視を誰が担うのかという問題も残る。ウクライナも反発する中、15日の米露首脳会談ぎりぎりまで、駆け引きは続きそうだ。

また、プーチン大統領はウクライナ侵攻をめぐり、危機の根本原因の解決が必要だと繰り返し訴えていて、最終的にはウクライナを自国の支配下に置くことが目標とみられる。プーチン大統領は直接会談を絶好の好機としてトランプ氏を抱き込み、欧米の分断を図りつつ、交渉を優位に進めたい構えだ。