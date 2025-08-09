¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ!?¡×¸µÂÎÁàÁª¼ê¡¦ÅÄÃæÍý·Ãà¤Ð¤Ã¤µ¤êá¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÃ»¤¤¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´°àú¡ª²Æ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÁÖ¤ä¤«¤Ë¡×
¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂÎÁà½÷»Ò¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥é¡¼¤È¥«¥Ã¥È¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ËÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£ÈþÍÆ»Õ¤Î¾¾±Ê±Ñ¼ù¤µ¤ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ê¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ!?²Ä°¦¤¹¤®¤ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍý·ÃÀèÀ¸¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ»¤¤¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´°àú¡ª²Æ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÁÖ¤ä¤«¤Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£