被爆８０年の「長崎原爆の日」を迎えた９日、長崎市松山町の平和公園で長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典が営まれた。

被爆２世の鈴木史朗市長は「長崎平和宣言」で、世界各地での紛争激化に触れ、「『武力には武力を』の争いを今すぐやめてください」と求めた上で、長崎を最後の被爆地にするため、「核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に力を尽くす」と決意を示した。

式典には、被爆者や遺族、９４か国・地域と欧州連合（ＥＵ）の代表ら約４２００人が参列した。核保有国の米英などのほか、イラン、パレスチナが参加。ロシア、ベラルーシは４年ぶり、イスラエルは２年ぶりに市の招待を受けて出席し、台湾は初めて参加した。例年出席していた中国、ウクライナは欠席した。

原爆がさく裂した午前１１時２分、平和公園内の「長崎の鐘」が鳴らされ、参列者全員で黙とうした。鈴木市長は、被爆者初の国連演説で「ノーモア・ヒバクシャ」と訴えた山口仙二さん（故人）や、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞したことに言及。「長崎の使命として、被爆の記憶を国内外に伝え続ける」と述べた。

石破首相は「唯一の戦争被爆国として、『核戦争のない世界』、そして『核兵器のない世界』の実現に向けた国際社会の取組（とりくみ）を主導していくことこそが我が国の使命」とあいさつした。

爆心地に近い浦上天主堂では今夏、原爆で壊滅して片方のみの状態が続いていた「双塔の鐘」が米国人らの支援で８０年ぶりに復活。この日、長崎の鐘とともに荘厳な音色を響かせた。

７月末までの１年間に死亡が確認された３１６７人の名前を記した原爆死没者名簿３冊の奉安も行われた。１９６８年からの累計の奉安者数は２０万１９４２人で、初めて２０万人を超えた。

厚生労働省によると、広島、長崎で被爆し、被爆者健康手帳を持つ人は今年３月末時点で９万９１３０人。手帳交付が始まった１９５７年以降、初めて１０万人を下回った。