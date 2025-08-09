ÂçÃ«¡¢Í³¿¡¢Ï¯´õ¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ªàµÙÆü¤ª¿©»ö²ñá¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇòT¡¢¹õ¥Ñ¥ó¡¢Çò¥¹¥Ë¡Ä¤ß¤ó¤Ê¹ç¤ï¤»¤¿¡©¡×¡Ö¥·¥§¥Õ¤Þ¤ÇÆ±¤¸Éþ¡×¡Öº´¡¹ÌÚ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Îà¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ªá¤½¤í¤¤Æ§¤ß¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í¤¬Â·¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¹âµéÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡ÖMatsuhisa¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¢¾¾µ×¿®¹¬¤µ¤ó¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç3¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖRoki¡Çs first participation(Ï¯´õ¤Î½é»²²Ã)¡×¤È¡¢Æ±Å¹¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Öº£²óº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤â°ì½ï¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·²á¤®¤ë¡×¡ÖÏ¯´õË¾¤âÆþ¤Ã¤Æ3·»ÄïÂ·¤Ã¤Æ¤ë♡ºÇ¹â¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö»äÉþ¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¡Öº´¡¹ÌÚ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÃå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Î¿§¤ËÅý°ì´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÇòT¹õ¥Ñ¥ó¥ÄÇò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¡ÖºÇ¶¯¥È¥ê¥ª¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·²á¤®¤ë¡×¡Ö¥·¥§¥Õ¤Þ¤ÇÆ±¤¸Éþ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£