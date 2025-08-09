好き＆行ってみたい「宮城県の道の駅」ランキング！ 2位「大谷海岸」、圧倒的1位は？【2025年調査】
週末ドライブや旅の途中で立ち寄りたくなる「道の駅」。グルメや温泉、地元ならではの魅力がぎゅっと詰まった福島県の道の駅には、わざわざ足を運びたくなるスポットが多数あります。
All About ニュース編集部は8月2〜3日、10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「宮城県の道の駅」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海が一望できるロケーションに魅力を感じました。新鮮な海産物や地元グルメが楽しめるだけでなく、復興の歩みを感じられる場所でもあり、立ち寄ってみたいと思い選びました」（50代男性／大分県）、「新鮮な海の幸のグルメを堪能できそうだから」（40代女性／神奈川県）、「大谷海水浴場も気になるので一緒に行ってみたいから」（50代女性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「全国道の駅グランプリでも上位を獲得していて、どんな所か気になるから」（30代女性／埼玉県）、「施設が広くみて歩くのも楽しいし、宮城の名物ずんだスイーツ等食べられるのが良いです。チョコレートで有名なロイズの店舗もあるのが嬉しいです」（30代女性／岩手県）、「名前に惹かれる。美味しい名物がありそう」（50代男性／秋田県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は8月2〜3日、10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「宮城県の道の駅」ランキングを紹介します！
2位：大谷海岸（気仙沼市本吉町三島）／26票2位は「大谷海岸（気仙沼市本吉町三島）」でした。三陸沿岸の美しい海岸線を望む「道の駅 大谷海岸」は、気仙沼市の自然と歴史を感じられる場所として人気です。震災後の復興によって生まれ変わった施設には、地域食材を生かした飲食店や新設された鉄道駅との連携もあり、利便性が高いのも特長。眼前に広がる太平洋の景観は、訪れる人に深い感動を与え、ドライブの目的地としても選ばれています。
回答者からは「海が一望できるロケーションに魅力を感じました。新鮮な海産物や地元グルメが楽しめるだけでなく、復興の歩みを感じられる場所でもあり、立ち寄ってみたいと思い選びました」（50代男性／大分県）、「新鮮な海の幸のグルメを堪能できそうだから」（40代女性／神奈川県）、「大谷海水浴場も気になるので一緒に行ってみたいから」（50代女性／愛知県）などのコメントがありました。
1位：あ・ら・伊達な道の駅（大崎市岩出山池月）／67票1位は「あ・ら・伊達な道の駅（大崎市岩出山池月）」でした。大崎市にある「あ・ら・伊達な道の駅」は、観光・買い物・グルメの三拍子がそろった大型道の駅で、県内外から多くの来訪者を集めています。新鮮な農産物や加工品の販売はもちろん、仙台牛やずんだスイーツなど宮城の食文化も堪能できる点が魅力。さらに地元特産の伊達な商品がそろい、見て歩くだけでも楽しい空間づくりがされています。
回答者のコメントを見ると「全国道の駅グランプリでも上位を獲得していて、どんな所か気になるから」（30代女性／埼玉県）、「施設が広くみて歩くのも楽しいし、宮城の名物ずんだスイーツ等食べられるのが良いです。チョコレートで有名なロイズの店舗もあるのが嬉しいです」（30代女性／岩手県）、「名前に惹かれる。美味しい名物がありそう」（50代男性／秋田県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)