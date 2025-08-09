優秀な学生が多いと思う「愛知の公立進学校」ランキング！ 2位「岡崎高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
愛知県には、全国的にも高い学力や進学実績を誇る公立の進学校が存在します。難関大学への合格者を多数輩出しており、地元だけでなく他地域からも注目を集める高校も少なくありません。
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「優秀な学生が多いと思う愛知の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「勉強・部活ともに強く、難関大学合格者も多い。伝統があり、出身と聞くとすごい印象がある」（20代女性／東京都）、「偏差値が高くて勉強熱心な生徒が多い」（50代男性／徳島県）、「伝統校でありながら、進学実績も安定していて、難関国立大を狙う生徒が多い。学力の高さに定評がある」（30代女性／秋田県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「毎年多くの難関大学合格者を輩出し、学力レベルの高い優秀な学生が集まっているからです」（30代女性／東京都）、「自由な校風を掲げているから」（20代男性／三重県）、「東大や医学部進学率が高いから」（20代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：岡崎高等学校（愛知県）／34票2位は「岡崎高等学校」でした。偏差値の高さや文武両道の姿勢、安定した進学実績により、優秀な学生が集まる学校として多くの支持を集めています。名古屋大学への合格者数が多い点も注目されているようです。
1位：旭丘高等学校（愛知県）／61票1位は「旭丘高等学校」でした。愛知県内屈指の進学校として、偏差値の高さや進学実績の充実度から多くの評価を集めました。難関大学への合格者が多く、自由な校風の中で自律的に学ぶ姿勢が支持されているようです。
