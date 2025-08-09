東京芸術大学在学中の乃木坂46・池田瑛紗さんが週刊少年チャンピオン36+37合併号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに初登場しました。吸い込まれそうな大きな瞳、東京藝大生の知性を内包する凛とした表情とたたずまいが印象的です。



【写真】見つめられると瞳に吸い込まれそう。乃木坂46の池田瑛紗さん

池田さんはサイリウムカラーと同じ緑のワンピースに身を包んで微笑む姿から、ルームウェアを着てお部屋でゴロゴロとリラックスした姿まで、ページをめくるたびに池田の多彩な表情に引き込まれます。まるでキャンバスを彩るように鮮やかな“てれぱん”の魅力を、とくとご堪能あれ。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画もあります。



池田さんは「マンガが大好きなので、今回チャンピオンさんの表紙に呼んでいただけて夢のようでした！ 同じマンガ好きとして、良かったら私のことも知っていただけたらうれしいです！」とコメントしています。



【池田瑛紗さんプロフィル】

いけだ・てれさ 2002年5月12日生まれ 身長162センチ