クラランスの新作美容液で叶える、なめらかでハリのあるボディ肌へ

クラランスから、ボディケアの新常識を打ち立てる1本が誕生しました。2025年8月1日に発売された「リニュープラス ボディ セラム」は、スパ品質と70年以上の皮膚科学研究が融合したボディ用美容液。不要な角質にアプローチしながら、ふっくらとハリのあるシルクのような肌へと導きます。自然由来指数97％※のこだわり処方と、優雅に香るパウダリーノートで、ボディケアタイムが特別なひとときに♡

角質ケア×ハリ肌を同時に叶える処方

「リニュープラス ボディ セラム」は、ハイビスカス花エキス※1に含まれるフルーツ酸（AHA）とピルビン酸が、不要な角質の除去をサポート。

さらに、ペプチド※2が肌のハリ感を高め、年齢とともに気になりがちなボディラインをなめらかに整えます。加えて、ビタミンE誘導体※4が肌のキメを整え、ふっくらしなやかな印象へ。

全方位から光を跳ね返すような、均一でツヤのあるシルキーボディ肌へと導きます。

軽やかなミルク感触と上質な香り

ミルクのように軽やかなテクスチャーは、肌にすっとなじみ、まるで美容液のようなリッチなうるおいを与えます。

配合されたオーガニック カシューナッツオイル※3が肌を柔らかく包み込み、塗布した瞬間から心地よさが広がる使用感に。

香りは、フローラル・ウッディ・ムスクが重なり合うパウダリーノート。贅沢でありながら優雅な香りが、ボディケアの時間を一層至福のものにしてくれます♪

美しさの裏にあるサステナビリティ

「リニュープラス ボディ セラム」は、自然由来指数97％※のナチュラル設計。

ハイビスカス花エキス※1やオーガニック カシューナッツオイル※3は、フェアトレードで調達され、製品の原料や生産プロセスの透明性も確保。

クラランス独自のトレーサビリティ・プラットフォーム「クラランス T.R.U.S.T.」により、QRコードから製造情報を確認できる革新性も魅力です。美しさを支えるのは、責任あるものづくりという信念です。

リニュープラス ボディ セラム



価格：12,430円（税込）



容量：200mL

発売日：2025年8月1日（金）

※年齢に応じたお手入れのこと

※1 ハイビスカス花エキス（整肌成分）

※2 パルミトレイルトリペプチドー5（整肌成分）

※3 カシューナット種子油（保護成分）

※4 酢酸トコフェロール（保湿成分）

※5 水を含む（ISO16128に準拠）

贅沢な1本で、ボディに自信と輝きを

肌に触れるたび、心まで満たされるようなボディケアを叶えてくれる「リニュープラス ボディ セラム」。

年齢を感じさせない、均一でハリのある肌印象は、いつもの装いにも自然な自信を添えてくれます。

軽やかなミルク感触と上質な香りで、自宅にいながらスパ気分に浸れるご褒美ケアをぜひあなたの毎日に。クラランスが贈る進化系ボディ美容液で、全身にうるおいと輝きを纏ってみませんか？