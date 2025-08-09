「お肌プルプル」本田紗来、美脚際立つミニ丈ワンピのモデルショットを披露！「綺麗なあし」「大人っぽい」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは8月7日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
【写真】本田紗来、美脚際立つミニ丈ワンピのモデルショット！
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「紗来ちゃん お肌 プルプル」「おとなっぽい」「さらの綺麗なあし」「綺麗すぎる〜」「『カワイイ』としか言いようがないですね」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「『カワイイ』としか言いようがないですね」本田さんは「VOCE9月号に真凜と登場しています！ ファッションショーの舞台裏から生まれたディオール バックステージに新アイテム だいすきなVOCEさんの撮影で、真凜と撮影出来たこと、そしてDIORさんのコスメを使って撮影していただけたことも本当に嬉しくて、幸せさ100倍でした 是非チェックしていただけると嬉しいです」とつづり、1枚の写真を公開。黒い超ミニ丈のワンピース姿を披露しました。全身ショットで、ほっそりとした美脚が際立つモデルショットです。
「エレガントな美人姉妹」本田さんの7月23日の投稿では、今回と同じ衣装を着た姉・本田真凜さんとのツーショットを披露しています。黒いロングワンピース姿の真凜さんと2人で寄り添うショットやソロショットなどの投稿に、ファンからは「姉妹で綺麗」「可愛さバグやろえぐい」「なんですかっ？？ このエレガントな美人姉妹は！！！」「デコルテがたまらん」との声が寄せられました。
